Serie A: pari senza reti tra Empoli e Genova all’intervallo, 0-0 anche in Parma-Monza

Terminano i match di Serie A con inizio ore 15.00:

Empoli-Genoa 0-0. Nessuna rete al termine dei primi 45′. Entrambe le formazioni giocano la palla a viso aperto ma nessuna riesce ad insaccare la sfera in rete. Le occasioni sono comunque poche.

Parma-Monza 0-0. Nessun gol anche al Tardini, ma il match è divertente. li uomini di Bocchetti, neo tecnico dei biancorossi, dominano e sfiorano la rete in più occasioni. Due gol annullati dal var per il Monza che non riesce a passare in vantaggio al termine dei 45′.