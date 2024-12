Serie A: il Parma la vince all’ultimo respiro, Monza sconfitto 2-1. Sorride il Genoa, risultati finali e classifica aggiornata

Terminano i match di Serie A con inizio ore 15.00:

Empoli-Genoa 1-2. Nessuna rete al termine dei primi 45′. Entrambe le formazioni giocano la palla a viso aperto ma nessuna riesce ad insaccare la sfera in rete. Le occasioni sono comunque poche. Nella ripresa il tema della sfida cambia. Badelj al 46′ realizza la rete che sblocca la gara. Al 54′ Esposito sbaglia il rigore del possibile 1-1 ma al 74′ rimedia realizzando la rete del pari. Ekuban al 78′ chiude il match sull’1-2.

Parma-Monza 2-1. Nessun gol anche al Tardini, ma il match è divertente. li uomini di Bocchetti, neo tecnico dei biancorossi, dominano e sfiorano la rete in più occasioni. Due gol annullati dal var per il Monza che non riesce a passare in vantaggio al termine dei 45′. Nella ripresa è il rigore di Hernani asbloccare la gara al 51′. Pereira all84′ pareggia i conti, ma è Valenti al 90+8′ a realizzare il definitivo 2-1.

CLASSIFICA:

Atalanta – 40 punti

Napoli – 38 punti

Inter – 37 punti*

Lazio – 34 punti

Fiorentina – 31 punti*

Juventus – 31 punti

Bologna – 28 punti*

Milan – 26 punti*

Udinese – 23 punti

Empoli – 19 punti

Roma – 19 punti

Torino – 19 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Lecce – 16 punti

Como – 15 punti*

Verona – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti

*Una partita in meno