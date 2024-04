Serie A: pari con poche emozioni tra Torino e Frosinone. La classifica aggiornata

Termina 0-0 il match delle ore 15 di serie A tra Torino e Frosinone, senza gol e con poche emozioni.

Il primo squillo della partita arriva dal Torino al 6′ con Linetty che conclude dalla distanza: il tiro del polacco termina però di parecchio fuori dallo specchio della porta difesa da Turati. Il Frosinone non resta a guardare e al 24′ ci prova con una conclusione dalla distanza di Valeri dopo una respinta della difesa granata: il tiro del difensore del Frosinone termina però di parecchio fuori.

Sono i ciociari a tenere il pallino del gioco soprattutto nel finale di primo tempo.

Al 38′ una buona opportunità di Mazzitelli in progressione: il centrocampista dei ciociari conclude di sinistro, ma il tiro si rivela troppo lento e centrale. Tre minuti dopo ancora Frosinone pericoloso: bravo Soulè ad innescare Lirola che crossa di prima intenzione per Cheddira che di tacco prova ad impensierire Milinkovic, in pieno controllo però della traiettoria.

Nella ripresa accade ancora meno di quanto visto nella prima parte. I gialloblù ci provano ancora con Valeri al 50′: cross pericoloso su cui però Milinkovic si avventa con i pugni, evitando ulteriori pericoli. Per il Torino al 57′ ci prova, invece, ancora Okereke, particolarmente pimpante in questi primi minuti della seconda frazione: tiro dalla distanza ben respinto però da Turati.

La classifica aggiornata:

Juventus 64

Bologna 59

Roma 55

Lazio 52

Atalanta 51

Napoli 49

Torino 46

Fiorentina 44

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona 31

Empoli 31

Udinese 28

Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 15