Si è svolta oggi pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le Società collegate in video conferenza. Stando a quanto riferito da “Sportmediaset.it”, dopo più di due ore di conference call tra i club non sono emerse novità né per quanto riguarda la questione del taglio degli stipendi dei giocatori, né per quanto riguarda l’eventuale ripresa dei campionati, comunque condizionata dall’evolversi dell’emergenza Covid-19 in Italia. Il dialogo con l’Associazione Italiana Calciatori proseguirà nei prossimi giorni, con le parti che restano ancora piuttosto distanti.