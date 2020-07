Nella stagione 2020/2021 la Serie A adotterà un font unico per numeri e nomi, seguendo l’esempio della Premier League, al fine di garantire coerenza nello stile delle divise e una migliore leggibilità all’interno dello stadio e in TV. Il noto portale Footy Headlines ha realizzato delle previsioni dei font, come si può osservare in foto e in basso: