Serie A: modificato il programma del 12^ turno. I dettagli

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note due modifiche al programma della 12^ giornata di Serie A, su richiesta espressa fatta pervenire dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Lecce-Empoli di venerdì 8 novembre alle ore 20:45 sarà dunque trasmessa in co-esclusiva su Sky e DAZN e non solo su quest’ultima emittente, mentre Venezia-Parma, in programma sabato 9 novembre 2024, verrà disputata alle ore 15:00 invece anzichè venerdì 8 alle 18:30. La gara del “Penzo” sarà trasmessa solo su DAZN e non anche su Sky.

Di seguito il programma completo della 12^ giornata:

07/11/2024 Giovedì 20.45 GENOA-COMO DAZN

08/11/2024 Venerdì 20.45 LECCE-EMPOLI DAZN/SKY

09/11/2024 Sabato 15.00 VENEZIA-PARMA DAZN

09/11/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-MILAN DAZN

09/11/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-TORINO DAZN/SKY

10/11/2024 Domenica 12.30 ATALANTA-UDINESE DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 FIORENTINA-HELLAS VERONA DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 ROMA-BOLOGNA DAZN

10/11/2024 Domenica 18.00 MONZA-LAZIO DAZN/SKY

10/11/2024 Domenica 20.45 INTER-NAPOLI DAZN