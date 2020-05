Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, è tutto pronto per l’invio del protocollo necessario per la ripresa del campionato di Serie A. La Lega ha girato tutto alla Federcalcio che adesso provvederà ad inviare le linee guida al ministero dello Sport nella giornata di domani. Per le misure organizzative si è messo a punto un sistema dettagliato: trasferte con due pullman, un massimo di 300 persone di presenza nell’impianto, divieto di qualsiasi protesta a distanza ravvicinata. Confermate abitudini dal punto di vista sanitario con una maggiore frequenza di test sierologici rispetto a quanto stabilisce l’attuale protocollo.

Tutte le 300 persone dovranno compilare un questionario con le famose otto domande per accertare che negli ultimi 14 giorni non abbiano avuto febbre, tosse, dolori alla gola o al corpo, problemi respiratori, riduzione del gusto o dell’olfatto, contatto con una persona che ha contratto il virus, esposizione in un’area a rischio, o abbiano effettuato test.

Sul tema della quarantena automatica, per il momento, prevale la linea della prudenza. In attesa di valutare meglio nei prossimi giorni la linea dei contagi. Dubbi anche sulla ripresa, la Serie A vorrebbe ripartire il 13 giugno, ma alla fine si potrebbe optare per il 20.