Il match valido per la ventiseiesima giornata di serie A tra Lecce e Atalanta si è appena concluso con il punteggio di 2-7. Per i salentini le reti di Saponara e Donati, per gli ospiti invece tripletta di Zapata, gol di Ilicic, l’autogol di Donati e nel finale le reti di Muriel e Malinovski.