Sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata di Serie A:
BRESCIA – MILAN Venerdì 24/01 h. 20.45
VALERI
BINDONI – PRENNA
IV: GIUA
VAR: DI BELLO
AVAR: LONGO
FIORENTINA – GENOA Sabato 25/01 h. 18.00
ORSATO
CALIARI – FIORE
IV: IRRATI
VAR: GIACOMELLI
AVAR: LO CICERO
H. VERONA – LECCE
ABISSO
PAGANESSI – AFFATATO
IV: ROS
VAR: CHIFFI
AVAR: TOLFO
INTER – CAGLIARI h. 12.30
MANGANIELLO
PRETI – BRESMES
IV: PEZZUTO
VAR: BANTI
AVAR: RANGHETTI
NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45
MARIANI
MANGANELLI – GIALLATINI
IV: LA PENNA
VAR: ROCCHI
AVAR: DEL GIOVANE
PARMA – UDINESE
SOZZA
CARBONE – FIORITO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MONDIN
ROMA – LAZIO h. 18.00
CALVARESE
PERETTI – ALASSIO
IV: PASQUA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SCHENONE
SAMPDORIA – SASSUOLO
PICCININI
TEGONI – BACCINI
IV: DIONISI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LIBERTI
SPAL – BOLOGNA Sabato 25/01 h. 15.00
FABBRI
COSTANZO – VALERIANI
IV: PAIRETTO
VAR: MASSA
AVAR: VIVENZI
TORINO – ATALANTA Sabato 25/01 h. 20.45
GUIDA
CECCONI – ROCCA
IV: MARINELLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI VUOLO