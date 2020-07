Sono 11 i calciatori squalificati per una giornata che salteranno l’ultimo appuntamento stagionale con la Serie A. In aggiunta a loro, anche Maurizio Sarri sarà squalificato per una giornata. L’allenatore della Juventus, dopo l’ammonizione ricevuta contro il Cagliari, essendo diffidato, non sarà sulla panchina dei bianconeri nella gara contro la Roma al suo posto ci sarà il vice Martusciello.

Ecco l’elenco dei giocatori squalificati per la 38^ giornata di Serie A: Ghezzal (Fiorentina), Bereszynski (Sampdoria), Lyanco e Meite (Torino), Mancini (Roma), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Pjanic (Juventus), Rebic (Milan), Rog (Cagliari).