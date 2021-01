Nella ventesima giornata di serie A non sono mancati i colpi di scena. Nella gare delle quindici, vittoria della Lazio in casa dell’Atalanta per 3-1, pari tra Cagliari e Sassuolo per 1-1 e grande tris del Genoa in casa del Crotone con la gara che è terminata 0-3.

Atalanta-Lazio 1-3





Cagliari-Sassuolo 1-1

Crotone-Genoa 0-3