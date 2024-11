Serie A: l’Atalanta espugna il Maradona, Napoli battuto 0-3. La classifica aggiornata

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini esce vittoriosa dal Diego Armando Maradona con una prestazione solida e autoritaria, imponendosi per 0-3 su un Napoli che non è riuscito a trovare soluzioni per contrastare l’aggressività e l’organizzazione dei nerazzurri. Con due gol di Lookman e una rete finale di Retegui, l’Atalanta conquista tre punti preziosi e infligge al Napoli una sconfitta netta.

L’inizio di partita vede l’Atalanta subito pericolosa, e al 10° minuto arriva il primo gol: Ademola Lookman sfrutta al meglio un cross perfetto e di prima intenzione spedisce il pallone nell’angolino basso, firmando lo 0-1. Il Napoli tenta di reagire, con tentativi di Lukaku e Kvaratskhelia, ma si scontra ripetutamente con la difesa atalantina e con un Marco Carnesecchi in stato di grazia.

Al 31°, è ancora Lookman a trovare la via del gol. L’attaccante nigeriano, con un tiro potente appena fuori area, manda la palla nell’angolino destro, portando l’Atalanta sullo 0-2 e lasciando il Napoli in difficoltà. I partenopei, pur cercando di reagire con alcuni cambi strategici, non riescono a trovare il ritmo giusto e continuano a sbattere contro la solida difesa dell’Atalanta.

Negli ultimi minuti di recupero, l’Atalanta chiude definitivamente i giochi. Mateo Retegui, subentrato nel secondo tempo, trova la rete del 0-3 al 93° minuto, sfruttando una difesa ormai stanca e chiudendo in bellezza una partita già dominata.

Per il Napoli di Antonio Conte, questa sconfitta rappresenta un campanello d’allarme, con una prestazione che ha evidenziato alcune lacune sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 25

Atalanta – 22

Inter – 21

Juventus – 21

Fiorentina – 19

Lazio – 19

Milan – 17

Udinese – 16

Bologna – 15

Torino – 14

Roma – 13

Empoli – 11

Parma – 9

Verona – 9

Como – 9

Cagliari – 9

Venezia – 8

Monza – 8

Lecce – 8

Genoa – 6