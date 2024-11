Serie A: Monza sconfitto in casa dal Milan. La classifica aggiornata

In uno scontro serrato e pieno di azione, l’AC Milan ha strappato una vittoria per 1-0 contro il Monza, grazie a un gol decisivo di Tijjani Reijnders nel primo tempo. Il match, che si è svolto al Stadio Brianteo, ha visto i rossoneri dominare il possesso palla con il 58% contro il 42% del Monza, ma entrambe le squadre hanno lottato fino all’ultimo per imporsi nel gioco.

La partita è iniziata con un Milan aggressivo che ha cercato di sfruttare ogni occasione. Reijnders ha trovato la rete al 43′ minuto, sfruttando un rimbalzo in area piccola per colpire di testa e indirizzare il pallone direttamente nell’angolo basso sinistro, regalando al Milan il vantaggio.

Nonostante la rete, il Monza non ha perso animo e ha continuato a creare occasioni. Dany Mota e Daniel Maldini si sono messi in luce con alcune opportunità notevoli, ma il portiere del Milan, Mike Maignan, ha risposto presente, negando a Maldini un potenziale gol con una parata d’istinto al 25′ minuto.

Il secondo tempo ha visto il Milan gestire il gioco ma senza riuscire a chiudere definitivamente la partita, dando al Monza la possibilità di cercare il pareggio fino all’ultimo. Stefano Turati, portiere del Monza, ha compiuto alcune parate chiave, tenendo in gioco la sua squadra. Rafael Leao e Theo Hernandez hanno provato a raddoppiare per il Milan ma senza successo.

Negli ultimi minuti, il Monza ha intensificato i suoi sforzi, con Maldini che ha sparato alto sopra la traversa nel tempo di recupero, segnando l’ultima occasione della partita. Al fischio finale, il risultato di 0-1 ha sigillato una vittoria importante per il Milan, che continua a lottare per posizioni di vertice in Serie A, mentre il Monza riflette su una prestazione solida che purtroppo non ha fruttato punti.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 25 punti

Inter – 21 punti

Juventus – 21 punti

Atalanta – 19 punti

Fiorentina – 19 punti

Lazio – 19 punti

Milan – 17 punti

Udinese – 16 punti

Bologna – 15 punti

Torino – 14 punti

Roma – 13 punti

Empoli – 11 punti

Parma – 9 punti

Verona – 9 punti

Como – 9 punti

Cagliari – 9 punti

Venezia – 8 punti

Monza – 8 punti

Lecce – 8 punti

Genoa – 6 punti