Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha parlato a “Campioni del Mondo” su “Rai Radio 2”.

Sull’assegnazione dei diritti TV ha affermato: «Siamo a metà del guado. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione. L’elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria». De Siervo parla anche di una «proposta rivoluzionaria»: la trasmissione in chiaro di una partita. «C’è anche la possibilità che una partita vada in chiaro. Sarebbe da inserire nel nuovo pacchetto, probabilmente per una gara del lunedì sera, ma è un tema che va approfondito attentamente».