Notizia fantastica per la Serie A che ha deciso di dire si a unanimità all’ingresso dei fondi nel massimo campionato italiano.

Secondo quanto riporta “Gazzetta.it” questo porterà nuovi sistemi di promozione per la Serie A a partire dai diritti televisivi. Infatti essi potranno essere venduti a una pluralità di piattaforme. Nell’immediato potranno invece sostenere le società con una consistente disponibilità finanziaria, fattore che in una fase delicata come quella attuale risulterebbe determinante. Una salvezza per i conti dei club, su cui gravano perdite milionarie conseguenti alla crisi sanitaria.





I fondi in questione fanno parte del CVC Capital Partners, società britannica, che investirà circa 1,7 miliardi nella Serie A.