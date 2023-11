Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, la Fiorentina e il suo presidente Commisso hanno attaccato la squadra bianconera accusandola di falsare il campionato.

Di seguito il comunicato:

“Ci permettiamo di fare notare che immettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio a un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo. Il nostro presidente, e non è l’unico ad averlo detto, ha sempre sostenuto che è ingiusto che i club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a squadre – non solo la Juventus – che comprano calciatori a cifre esose, hanno monte ingaggi altissimi e che presentano poi bilanci clamorosamente in perdita. Ci permettiamo di dire che secondo noi mettere delle plusvalenze fittizie a bilancio, come tra l’altro è emerso dalle sentenze, non è sostenere il sistema”.