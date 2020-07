Fino a qualche mese fa, prima della chiusura momentanea del campionato, tutti avremmo pensato che sarebbe stata proprio questa partita a stabilire quale squadra avrebbe alzato al cielo la coppa di campione d’Italia, la sfida decisiva fra i detentori del titolo, i bianconeri di mister Sarri, e gli agguerriti rivali volanti sulle ali dell’entusiasmo, i biancocelesti di Simone Inzaghi. Ed invece arrivati a pochi minuti dal fischio d’inizio la situazione è ben diversa e vede la Juventus a pochi passi dalla vittoria del suo nono titolo consecutivo, anche a seguito dello stop di ieri dell’Inter, fermata dalla Roma sul risultato di 2-2, mentre la Lazio, a -1 prima del lockdown, si trova al momento praticamente esclusa dalla corsa allo scudetto, con una squadra decimata dagli infortuni e dal morale sotto i tacchi. Juventus-Lazio sarà comunque una sfida interessante e, ci auguriamo, parecchio divertente, ma quel sapore di scontro finale ormai si è dissolto e non resta altro da fare se non attendere per vedere se la Vecchia Signora, già da stasera, metterà la propria firma sulla vittoria di un torneo del quale è da anni l’indiscussa padrona.

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi