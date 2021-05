Sfumato Massimiliano Allegri, l’Inter si è mossa nel mercato degli allenatori e fra i tanti nomi rilanciati e proposti al club nelle ultime ore è tornato di prepotenza anche quello di Simone Inzaghi che, nella serata di ieri, aveva accelerato per il rinnovo di contratto con la Lazio.

L’accordo della serata di ieri fra Inzaghi e la Lazio non è tuttavia stato ancora ratificato e secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, nelle ultime ore l’Inter sta provando l’affondo per cercare di ribaltare una situazione che sembrava ormai definita. L’agente dell’allenatore, Tullio Tinti, è arrivato in queste ore in sede per cercare una mediazione.