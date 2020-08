L’Inter sarebbe vicina a chiudere la trattativa per portare Tanguy Ndombele a Milano. Come riportato dall’emittente francese TF1, la società nerazzurra avrebbe accelerato le negoziazioni raggiungendo l’accordo economico con il Tottenham. Tuttavia, resterebbe da trovare quello con il giocatore, che non avrebbe ancora preso una decisione in merito.

Sul 23enne francese ci sarebbero altri due club europei di cui però non sono stati rivelati i nomi. Ndombele, arrivato agli Spurs la scorsa estate dal Lione per 60 milioni di euro, ha totalizzato 29 presenze e 2 gol in stagione sotto la guida di José Mourinho. Qualche giorno fa i media inglese avevano parlato di uno Special One interessato a Milan Skriniar per un eventuale scambio con Ndombele.