Si sono conclusi i due match di Serie A, in particolare due recuperi della 1a giornata di campionato, vale a dire Benevento-Inter e Udinese-Spezia.

L’Inter travolge il Benevento a suon di gol. Il match, infatti, è terminato 2-5. In gol Lukaku con una doppietta, Gagliardini , Hakimi e Lautaro Martinez per l’Inter, doppietta di Caprari per il Benevento.

Udinese-Spezia invece è terminata 0-2. Nel primo tempo ospiti in vantaggio al 29′ grazie al gol di Galabinov. Nei minuti di recupero del secondo tempo Galabinov firma la doppietta. Espulso al 66′ l’ex rosanero Terzi, attualmente allo Spezia. Prima vittoria storica del club ligure in Serie A.