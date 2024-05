Serie A: il Monza chiude la stagione con una sconfitta, a Torino la Juventus vince 2 a 0. La classifica aggiornata

Si è appena conclusa con il risultato di 2 a 0 il match della 38esima giornata di Serie A tra Juventus e Monza. I bianconeri concludono il campionato con una vittoria, trascinati dalle reti di Chiesa e Alex Sandro. Il brasiliano, il quale non rinnoverà con i piemontesi, saluta dunque nel migliore dei modi i propri tifosi. Nel finale ai brianzoli, in dieci per l’espulsione di Zerbin per doppia ammonizione, non viene assegnato un calcio di rigore nonostante il richiamo al Var del fischietto dell’incontro, Maria Ferrieri Caputi. In attesa delle due partite dell’Atalanta, la Juventus vola a + 5 sui bergamaschi e potrebbe piazzarsi al terzo posto. Gli uomini di mister Raffaele Palladino, invece, chiudono la stagione al 12esimo posto.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 93

Milan 74

Juventus 71*

Bologna 68*

Atalanta 66**

Roma 63

Lazio 60*

Fiorentina 57

Torino 53

Napoli 52

Genoa 49

Monza 45

Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36*

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16

* una partita in più

** una partita in meno