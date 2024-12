Serie A: il Lecce cade in casa del Como, N. Paz e Cutrone sigillano il 2-0. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Como e Lecce. A vincerla sono i padroni di casa che dominano e non lasciano possibilità agli uomini di Gianpaolo. Nel primo tempo la sfida è particolarmente equilibrata, poche occasioni se non per il rigore divorato da Nico Paz al 31′. Nella ripresa, ancora Nico Paz protagonista che questa volta al 49′ sblocca la gara. Dopo pochi minuti, altra occasione per i padroni di casa che si vedono annullare dal Var un gol di Cutrone per fuorigioco. L’ex attaccante del Milan, però, non stacca la spina e al 79′ chiude la gara sul punteggio di 2-0.

CLASSIFICA

Atalanta – 41 punti

Napoli – 41 punti

Inter – 40 punti*

Lazio – 35 punti

Fiorentina – 32 punti*

Juventus – 32 punti

Bologna – 28 punti*

Milan – 27 punti

Udinese – 24 punti

Torino – 20 punti

Roma – 20 punti

Empoli – 19 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Como – 18 punti

Lecce – 16 punti

Verona – 15 punti*

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti

* Una partita in meno

** Due partite in meno