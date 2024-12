Serie A: Bologna-Verona, le formazioni ufficiali

Bologna e Verona scendono in campo per chiudere l’anno 2024. Il Bologna cerca la vittoria per credere ancora all’Europa per il secondo anno consecutivo, il Verona deve allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbia, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchachoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov, Sarr; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.