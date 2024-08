Serie A: i raccattapalle non daranno più i palloni ai giocatori

La Serie A vuole eliminare le perdite di tempo Oltre alle varie sanzioni, si stanno studiando e introducendo nuove norme per limitarne al massimo così da favorire uno svolgimento della partita in maniera più continua possibile con un beneficio allo spettacolo.

Come riportato da calcioefinanza.it, la Lega Serie A nella giornata di oggi ha introdotto una norma, che regolamenta il compito dei raccattapalle. Infatti, dalla stagione 2024/25 i palloni non saranno consegnati ai calciatori direttamente dai raccattapalle, quando questo uscirà, ma saranno posizionati sui cinesini a bordo campo. Ce ne saranno sei sul lato delle panchine, e cinque sull’altro a una distanza minima di 1,5 m dalle linee di bordocampo.

Questo non comporterà l’assenza totale dei raccattapalle, che da ora in avanti saranno posizionati dietro i led bordocampo, in prossimità dei palloni e si limiteranno a recuperare i palloni e a posizionarli sui supporti.