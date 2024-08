Sabatini: «Napoli principale avversaria per me fin dai tempi di Palermo»

Walter Sabatini, ai microfoni di Radio CRC, ha parlato del nuovo Napoli di Antonio Conte: «Il Napoli ha rappresentato principalmente un’avversaria per me. Fin dai tempi di Palermo con il Napoli di Mazzarri; poi dopo anche con la Roma, nell’ambito del fair play e di una correttezza esemplare da parte di due squadre che sono grandi realtà del calcio. Ho particolare simpatia per il Napoli, perché quando ero bambino ricordo Atlafini e Sivori, che furono incredibili in quell’epoca. Era una squadra forte e ho sempre avuto particolare simpatia per questo club.

Il Napoli ha fatto una scelta straordinaria, convincendo Conte, perché Conte è una garanzia per tutti. La sua storia lo dice e lo dice la sua fede, perché è un uomo che allena con una fede assoluta, quasi religiosa. I risultati li farà ed è l’uomo giusto per Napoli per ricostruire dopo la stagione deficitaria dell’anno scorso. Sono convinto che faranno molto molto bene».