Serie A: Hellas Verona e Milan non si fanno male, 0-0 dopo i primi 45′

Al termine di un primo tempo acceso e ricco di azioni, Milan e Hellas Verona non sono riusciti a sbloccare il risultato, rimanendo sullo 0-0. La squadra rossonera ha dominato il possesso palla, creando diverse occasioni pericolose, tra cui una conclusione notevole di Filippo Terracciano, magistralmente parata da Lorenzo Montipo. Il Milan ha perso Rafael Leao per infortunio al 32′, con Theo Hernandez che è subentrato in sua sostituzione. Da parte del Verona, Tomas Suslov ha sfiorato il gol con un tiro da fuori area. Entrambe le squadre hanno mostrato intensità e desiderio di prendere l’iniziativa, con il Milan che ha tentato di penetrare una solida difesa veronese. I cartellini gialli a Pawel Dawidowicz e Emerson Royal hanno evidenziato la natura combattiva del match. Con tutto ancora da giocare nella seconda metà, si preannuncia un secondo tempo avvincente.

