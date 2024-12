Serie A: Verona sconfitto dal Milan, al Bentegodi finisce 0-1. La classifica aggiornata

Il Milan ha ottenuto tre punti fondamentali in trasferta contro il Verona, vincendo 0-1 in una partita tesissima che si è decisa solo all’ultimo. Il match, ricco di emozioni e colpi di scena, ha visto i rossoneri imporsi grazie a un gol di Tijjani Reijnders al 56′ minuto, che ha finalmente trovato la rete dopo una serie di tentativi.

Il Milan ha dominato il possesso palla, creando numerose occasioni da gol che, tuttavia, spesso si sono scontrate con una solida difesa veronese e un eccellente Lorenzo Montipo tra i pali. Il Verona ha risposto con alcuni pericolosi contropiedi, ma la squadra di casa ha faticato a concretizzare davanti alla porta avversaria.

Nonostante vari tentativi e cambi strategici da entrambe le parti, il Milan è riuscito a mantenere il vantaggio, difendendosi dagli assalti finali del Verona, che ha cercato in tutti i modi di pareggiare. Il risultato lascia il Milan in una posizione più confortevole nella lotta per i posti in Europa, mentre il Verona dovrà riflettere su come trasformare le occasioni create in gol nei prossimi incontri.

Ecco la classifica aggiornata:

Atalanta – 37

Napoli – 35

Inter – 34

Fiorentina – 31

Lazio – 31

Juventus – 28

Milan – 26

Bologna – 25

Udinese – 20

Empoli – 19

Torino – 19

Roma – 16

Genoa – 16

Lecce – 16

Parma – 15

Como – 15

Verona – 15

Cagliari – 14

Monza – 10

Venezia – 10