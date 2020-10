La gara valida per la seconda giornata del campionato di serie A tra Fiorentina e Sampdoria si è appena conclusa con il punteggio di 1-2. Per i viola è andato in gol Vlahovic, mentre per i blucerchiati le reti di Quagliarella su rigore e la perla di Verre che ha superato Dragowski con un bel pallonetto.