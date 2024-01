Serie A, De Siervo: «Da febbraio in azione il sistema anti pirateria»

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato del ricorso presentato contro il nuovo regolamento anti pirateria.

Di seguito le sue parole:

«La sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che riconosce all’Agcom l’autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti, demolisce il ricorso di Assoprovider e dà finalmente il via libera alla messa a terra di un’attività che aspettiamo da anni per contrastare la trasmissione illegale delle partite di Serie A. Il tribunale ha riconosciuto che la nostra donazione della piattaforma “Piracy Shield” all’AgCom è perfettamente legittima e agirà a beneficio di tutto il sistema. L’evento sportivo dura poco più di 90 minuti, la giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di agire in tempi stretti per fermare la pirateria, una piaga che, non mi stancherò mai di sottolinearlo, ha causato e continua a causare oltre 300 milioni di euro di danni all’anno al calcio italiano, ai club, agli operatori televisivi e a tutti i lavoratori del comparto», ha aggiunto ancora. Abbiamo sventato anche l’ultimo tentativo dei “soliti furbetti” di bloccare l’entrata in azione della piattaforma anti pirateria. Ci aspettiamo che finalmente, dopo mesi di attesa, entri in funzione da febbraio il sistema machine to machine che permetterà di interrompere in breve tempo i siti pirata segnalati dai titolari di diritti».