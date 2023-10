Come si legge su “Calcio&Finanza” la Serie A si prepara a lanciare nuovi contenuti dedicati ai tifosi a partire dalla prossima stagione.

Lo ha svelato l’amministratore della Lega Serie A Luigi De Siervo durante il suo intervento a “La politica nel pallone”, storica trasmissione radiofonica della Rai condotta e curata da Emilio Mancuso e giunta alla sua ventunesima stagione.

«Stiamo lavorando per essere pronti per la prossima stagione con un nuovo canale di dati da potere consultare durante la partita e che consenta di mettere a disposizione del pubblico quelli che sono i dati guidati da un’intelligenza artificiale in grado di trasformarli, e con degli elementi predittivi», ha raccontato il massimo dirigente del calcio.