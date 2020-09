Allarme Coronavirus per il Genoa. Sabato è risultato positivo Mattia Perin nel Genoa, il giorno dopo Schone. Ora, stando a quanto emeroso dagli ultimi tamponi effettuati dai calciatori dopo la trasferta di Napoli, i positivi nella squadra genoana sono 14 tra giocatori e staff. Si tratta di una notizia dell’ultim’ora riportata dal sito ufficiale del Genoa: “Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione”.

Stando a quanto riferito da “SportItalia”, oltre a Schone e Perin, quindi, ci sono 8 calciatori positivi al Coronavirus e 4 membri dello staff. Seguiranno aggiornamenti per capire che evoluzioni ci saranno in vista della prossima partita di Serie A tra Genoa e Torino.