Al termine dell’Assemblea delle venti società, attraverso una nota ufficiale, la Lega di Serie A ha reso noto quanto segue: “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza”. “La ripresa dell’attività sportiva -aggiunge la Lega Serie A-, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”. Proprio oggi la Uefa si è confrontata in videoconferenza con le 55 federazioni nazionali europee aggiornandole sui lavori portati avanti dalle due commissioni create a metà marzo alla luce dell’emergenza coronavirus. Sono state presentate diverse opzioni di calendario per portare a compimento sia i campionati che le coppe europee. Si è inoltre discusso il piano di finanziamento delle Associazioni nazionali attraverso il programma HatTrick dell’Uefa, l’organo presieduto da Aleksander Ceferin ha ribadito “il suo impegno a soddisfare come previsto i pagamenti alle federazioni affiliate”. Dall’Uefa è arrivata “una forte raccomandazione per portare a termine i massimi campionati nazionali e le coppe europee”, fa sapere il governo europeo del calcio in una nota nella quale si specifica che in caso di annullamento di un campionato “alcuni casi speciali saranno discussi una volta che saranno state sviluppate le linee guida relative alla partecipazione alle competizioni europee. Eventuali decisioni su questi argomenti saranno annunciate dopo il Comitato Esecutivo Uefa di giovedì”.