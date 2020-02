Si va verso una Serie A a porte chiuse. Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del “TG2”, al termine del consiglio dei ministri: «Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per Lombardia, Veneto e Piemonte, ora con questo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi».