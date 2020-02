Antonio Cannavò, attaccante del Licata, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Extra Time” in onda su “Licata Channel”: «Contro il Palermo abbiamo avuto una fame calcistica fuori dal normale, mostrando di voler vincere a tutti i costi. Quando questo Licata vuole sacrificarsi, lo fa alla grande. Ricorderemo con piacere questa partita, anche perché abbiamo vinto. Polemiche sul Licata che non si è impegnato col Savoia? Non è giusto dire queste cose e non si può puntare il dito contro questi giocatori».