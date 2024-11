Serie A, a Pellegri risponde Davis: tra Empoli e Udinese termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Empoli e Udinese si dividono la posta in palio. Il penultimo posticipi della 13esima giornata di Serie A termina 1 a 1. Un risultato che, per quanto visto in campo sta più stretto ai bianconeri, i quali vanno addirittura in svantaggio al 23′ per via della rete di Pietro Pellegri, che sfrutta il pallone servito da Cacace. L’Udinese prova dunque a reagire e tenta di impensierire Vasquez con qualche tiro che però non è abbastanza efficace per pareggiare la gara. All’76’, però, l’assist di Lucca per Davis permette alla formazione ospite di rispondere alla rete dello svantaggio e di giocarsi gli ultimi minuti con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Il tempo a disposizione, però, non è sufficiente e le due squadre escono dal confronto ottenendo un punto a testa.

La classifica aggiornata:

Napoli – 29

Atalanta – 28

Inter – 28

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 25

Milan – 19*

Bologna – 18*

Udinese – 17

Empoli – 16

Torino – 15

Roma – 13

Parma – 12

Verona – 12

Cagliari – 11

Genoa – 11

Como – 10

Lecce – 9*

Monza – 9

Venezia – 8*