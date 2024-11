Figc, a febbraio elezione nuovo presidente: spunta l’ipotesi Del Piero

Il 3 febbraio prossimo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) eleggerà il suo nuovo presidente, e il clima si fa sempre più interessante. L’attuale presidente, Gabriele Gravina, è in corsa per un possibile terzo mandato, ma l’elezione potrebbe riservare una sorpresa: il nome di Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano, è emerso come possibile sfidante per la carica più alta del calcio tricolore.

Del Piero candidato: solo questione di tempo?

Secondo indiscrezioni riportate da La Repubblica, l’ex capitano della Juventus e campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi nel 2006 potrebbe ufficializzare la sua candidatura a breve. Del Piero avrebbe già ricevuto manifestazioni d’interesse da parte di alcune componenti del mondo del calcio, e non avrebbe chiuso la porta alla possibilità di accettare. Il suo ingresso in campo non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Un uomo di immagine per il futuro del calcio italiano

La figura di Del Piero rappresenterebbe un volto nuovo e di grande prestigio per la Figc. La sua esperienza internazionale, il profilo etico impeccabile e la carriera da calciatore di altissimo livello lo renderebbero un candidato ideale per il ruolo, anche in ottica di rappresentanza a livello globale. L’eventuale sostegno di componenti come l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), l’Associazione Italiana Allenatori (AIAC) o persino parte della Lega Serie A potrebbe spianargli la strada.

In particolare, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, da sempre critico nei confronti di Gravina, sarebbe uno dei promotori principali della candidatura di Del Piero. Questa alleanza potrebbe rivelarsi decisiva, considerando l’influenza di Lotito nel sistema calcio.

Reazioni: tra entusiasmo e scetticismo

Il possibile ingresso di Del Piero in corsa ha già suscitato commenti di rilievo.

Beppe Bergomi, ex campione del mondo nel 1982, ha espresso il suo appoggio incondizionato:

“Alex lo conosco bene, è preparato, ha voglia di fare bene. Sarebbe perfetto per la Figc. È pronto per questo ruolo a 50 anni.”

Dall’altra parte, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha manifestato sorpresa e cautela:

“Ho letto questa notizia, mi ha sorpreso. Non so se sia veritiera, ma sarebbe importante. Vedremo come si svilupperanno le cose.”

Una nuova sfida per Del Piero

Se confermata, la candidatura di Del Piero segnerebbe il suo primo impegno attivo nel calcio dopo il ritiro dal campo nel 2014. Finora, il suo nome era stato accostato a un possibile ingresso nella dirigenza della Juventus, senza però sviluppi concreti.

Il 3 febbraio si preannuncia quindi come una data cruciale per il futuro del calcio italiano. Riuscirà Del Piero a portare una ventata di aria fresca e a battere Gravina? Oppure l’attuale presidente si confermerà per il terzo mandato? La sfida è aperta, e il verdetto si avvicina.