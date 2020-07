Serie A: a Marassi ci si gioca la salvezza - le formazioni ufficiali delle 19:30

Il campionato di serie A è ormai entrato nella sua fase più calda, quella decisiva nella quale si scoprirà quali squadre, al termine del torneo, piangeranno e quali invece potranno lasciarsi andare alla gioia incontrollata. Ed il programma della 34esima giornata offre 4 match da non perdere, in programma alle 19:30, con confronti interessanti soprattutto per quanto riguarda la zona salvezza. Di seguito vi proponiamo le formazioni ufficiali:

GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schöne, Sturaro; Iago Falqué; Pandev, Sanabria. All. Nicola

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar. All. Liverani

_

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Bjarnason, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Lopez

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Petagna, Floccari. All. Di Biagio

_

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Kouamé, Ribery. All. Iachini

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Longo

_

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti