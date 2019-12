La squadra di Gasperini cala il pokerissimo contro i rossoneri e sale al 5° posto in classifica. I bergamaschi partono forte e sbloccano con una magia di Gomez. Dopo un’ora di gioco, nel giro di due minuti, Pasalic e Ilicic aumentano il vantaggio. Al 72’ lo sloveno firma la doppietta personale, prima del 5-0 definitivo ad opera del neo-entrato Muriel. Milan mai in partita e all’ottava sconfitta in campionato dopo 17 giornate: non perdeva con 5 gol di scarto dal maggio 1998 contro la Roma.