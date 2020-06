Ieri è andato in scena in Serbia il derby di Belgrado, tra Partizan e Stella Rossa. A vincere il match è stata la squadra bianconero, ma il punteggio in questo caso passa in secondo piano. Infatti la cosa a dir poco sorprendente è stata vedere 20mila spettatori sugli spalti ad assistere alla partita, come se il Coronavirus non fosse mai esistito. Gente ammassata sugli spalti, fumogeni, un derby di fuoco. Tanto lavoro per la polizia e match che ha subìto anche una sospensione al 32′.