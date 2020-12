Nascondeva 50 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti da un etto in un magazzino dell’ospedale dei Bambini, pronti per essere consegnati ai pusher delle più importanti piazze di spaccio palermitane.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, M.C. 49 anni, dipendente di una ditta esterna che lavora all’ospedale dei Bambini, era sicuro che nessuno avrebbe mai scoperto quel nascondiglio, che nessuno si sarebbe mai sognato di perquisire il ripostiglio di una ditta che lavorava in ospedale.





Ieri il 49enne bagherese è finito in carcere con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato bloccato mentre scaricava dalla sua Audi il mezzo quintale di hashish. Un carico che sul mercato avrebbe fruttato fra i 400 e i 450 mila euro.