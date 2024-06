Sentenza storica del tribunale: “Deve pagare altri 2 mesi di stipendio dopo il licenziamento” | Catastrofe AS Roma

Il Tribunale ha emesso la sentenza, adesso la Roma sarà costretta a pagare altri due mesi di stipendio: tutte le cifre.

Di battaglie legali in questi ultimi anni, soprattutto dove la posta in gioco è alta, altissima, se ne sono viste tante nel mondo del calcio. Un mondo pieno di interessi economici che con il passare del tempo è diventato sempre più delicato gestire. Lo sa bene la Premier League, con le battaglie promesse dal Manchester City per i diritti e le pubblicità, ma anche la Juventus, che la causa con Allegri l’ha sfiorata, salvo poi arrivare a un accordo.

Ma stavolta i guai legali hanno riguardato la Roma, che negli ultimi due anni ha effettuato a livello dirigenziale e tecnico una vera e propria rivoluzione. Tanti sono stati gli addii tra i giallorossi, alcuni consensuali e presi in armonia con tutte le parti, altri invece sicuramente più dolorosi e incandescenti.

Proprio riguardo uno degli ultimi addii in casa Roma, dopo il ricorso sulla separazione dai giallorossi il Tribunale del lavoro ha dato ragione all’ex giallorosso, costringendo la società a ripagare dopo il licenziamento avvenuto negli scorsi mesi.

Roma, la sentenza del Tribunale

L’addio di Mourinho e di Joao Pinto sono stati solo l’ultimo dei tasselli della dirigenza romanista per la ricostruzione, di un progetto che ha faticato a decollare, nonostante le tanto acclamate finali europee raggiunte in due anni. Prima dell’addio dei due portoghesi infatti, era toccato a Pietro Berardi.

Ex Ceo giallorosso, che dopo il licenziamento avvenuto per giusta causa lo scorso anno, nell’aprile del 2023, aveva fatto ricorso e si è contrapposto alla Roma al Tribunale del lavoro che ha dato, in parte – come riporta Il Corriere dello Sport – ragione a Berardi. Ecco quanto dovràsborsare la Roma.

Roma, risarcimento per l’ex ceo Pietro Berardi

Pietro Berardi, licenziato per giusta causa dalla Roma, riceverà dal club capitolino un risarcimento. Lo ha deciso il Tribunale del lavoro della Capitale come riportato in queste ore dal Corriere dello Sport.

L’ex ceo riceverà dal club 210 mila euro, ossia due mensilità del suo contratto da dirigente dopo il licenziamento avvenuto nell’aprile del 2023. Berardi aveva chiesto 4 milioni di euro e un risarcimento anche per i possibili 3 anni di rinnovo della carica che prevedeva il contratto in una clausola, ma il Tribunale ha riconosciuto solamente i due mesi di stipendio rimanenti.