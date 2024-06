Corriere dello Sport: “Il Palermo rischia di perdere Segre. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

A Venezia ormai non hanno dubbi: è Eusebio Di Francesco il prescelto per la panchina e quindi l’erede indicato per succedere a Paolo Vanoli, che è destinato al Torino (anche ieri nuovi contatti per limare la distanza tra offerta e richiesta per la clausola da 1 milione di euro del tecnico). È noto che ci sono stati dei colloqui approfonditi con l’Empoli, anche recentemente, ma i lagunari si sono interessati per primi dimostrando da subito una stima incondizionata per il condottiero abruzzese, determinato a restare in serie A dopo la sfortunata retrocessione con il Frosinone.

Per la definizione dell’accordo con l’ex Roma, il ds Filippo Antonelli aspetta quindi solo la chiusura della vicenda Vanoli. Di certo, da quanto trapela, la società neopromossa si sente tranquilla e si è già mossa sul mercato contattando l’entourage di Gaetano Oristanio. Il giovane talento di proprietà dell’Inter è stato al centro di una discussione con i nerazzurri che, proprio in questi giorni, dovranno valutare la destinazione migliore del loro calciatore dopo il prestito al Cagliari (i sardi hanno deciso di non riscattare il classe 2002 alle cifre fissate, ma lo scenario sarebbe cambiato con uno sconto da parte dei nerazzurri) e l’assalto del Genoa. Per l’attacco della Roma, intanto, spunta Karim Konaté: il giocatore del Salisburgo è valutato 30 milioni.

SIRENE BRASILIANE. Restando in Sardegna, dopo il rinnovo di Leonardo Pavoletti si attende solo l’intesa con l’Empoli per l’ufficialità di Davide Nicola in rossoblù: il sì, ricordiamolo, è arrivato per un contratto pluriennale da 1 milione di euro a stagione. Per quanto riguarda invece Yerry Mina lo scenario è sempre lo stesso: nonostante la conferma del difensore colombiano per un’altra stagione, la sua partenza resta una possibilità. Suonano infatti forte, fortissimo, le sirene del Cruzeiro e di altre società brasiliane. In entrata, i riflettori sono invece sempre puntati sul centrocampista Jari Vandeputte del Catanzaro, per il quale è in atto un’asta che coinvolge anche Sassuolo e Venezia.

CASTING. Da Cagliari a Empoli, dove i toscani si sono presi un po’ di tempo prima di scegliere l’erede di Davide Nicola. Roberto Gemmi spinge per William Viali, da ieri anche formalmente ex Cosenza, ma ci sono stati colloqui anche con Andrea Sottil e l’ex Marco Giampaolo. Il Lecce ha centrato uno dei primissimi obiettivi di questa stagione: dopo l’accordo della scorsa settimana, sono stati limati anche i dettagli per Tete Morente che è quindi un giocatore giallorosso. L’attaccante spagnolo sarà lunedì in Puglia per poi sostenere, nella giornata di martedì, le visite mediche di rito. L’altro colpo a zero di questa sessione, concluso in questo caso a gennaio, è Balthazar Pierret: il centrocampista francese ha dovuto spostare il suo sbarco causa G7 in Puglia. Proseguono, poi, i contatti per il centrocampista Jacopo Segre, storico pallino dei salentini, ma non sarà facile convincere il Palermo a lasciarlo andare.

NUOVO NUMERO 1. Sono ore bollenti anche per i portieri. Con l’addio di Josep Martinez, sempre più vicino all’Inter, il Genoa valuta Zion Suzuki e Leo Roman. Oltre ad Andrea Belotti, per il quale però la Fiorentina potrebbe decidere di chiedere alla Roma un nuovo prestito, e Andrea Pinamonti, per l’attacco il Como pensa anche a Nikola Krstovic. Il montenegrino, valutato tra i 12 e 15 milioni di euro, è da tempo un obiettivo del Genoa. Cesc Fabregas tra l’altro ha aperto alI’arrivo di Stefano Sensi: «Perché no? Mi piace moltissimo». Infine il Parma, protagonista di un duello con il Cagliari per Gianluca Gaetano, pensa a Nicolò Cambiaghi. L’Udinese ha ufficializzato Kosta Runjaic: il nuovo allenatore sarà presentato martedì, subito dopo la conferenza stampa della nuova area tecnica affidata a Nani e Inler.