Corriere dello Sport: “Palermo, nel mirino Esposito e Mendes per l’attacco”

L’edizione recente de “Il Corriere dello Sport” analizza le strategie di mercato del Palermo, con particolare attenzione alla ricerca di un nuovo attaccante.

La situazione è complicata dalle incertezze sul futuro di Matteo Brunori e dalla possibile partenza di Edoardo Soleri. Tra i giocatori seguiti in Serie B ci sono Sebastiano Esposito e Samuele Mulattieri, rispettivamente di proprietà di Inter e Sassuolo.

Un altro nome sulla lista è quello di Pedro Mendes, attualmente all’Ascoli ma in procinto di lasciare il club. Questi movimenti dimostrano una ricerca attiva del Palermo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

