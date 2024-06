Corriere dello Sport: “Palermo, nessun prestito è stato riscattato: Henderson, Coulibaly, Traorè e Mancuso rientrano nei rispettivi club”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui quattro calciatori che il Palermo non ha riscattato dai prestiti.

Era nell’aria ma adesso, alla luce della scadenza dei termini prestabiliti, c’è anche l’ufficialità. Erano 4 i giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto e per nessuno di loro il Palermo ha esercitato l’opzione. Henderson, Coulibaly, Traorè e Mancuso rientrano nei rispettivi club di appartenenza. I primi due tornano rispettivamente all’Empoli e alla Salernitana. Traorè (per il quale i rosanero avrebbero dovuto pagare 10 milioni se avessero deciso di riscattarlo) al Milan e Mancuso al Monza.

Con piccoli spiragli, in quest’ultimo caso, di un immediato futuro ancora a tinte rosanero. l’attaccante, infatti, finora ha vissuto fa sua stagione migliore in carriera proprio alle dipendenze di Dionisi (20 gol ad Empoli nel campionato 2020/21 culminato con la promozione in A) e il neo-tecnico rosanero, dunque, potrebbe spingere per la sua conferma.