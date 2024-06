Corriere dello Sport: “Palermo, caccia al regista: opzione Mazzitelli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo e su Stulac nel mirino della Sampdoria.

Un motivo in più, per la dirigenza rosanero, per andare a caccia di un regista. Da non sottovalutare, a questo proposito, l’opzione Luca Mazzitelli (28), al netto di alcuni ostacoli come la possibile permanenza del giocatore a Frosinone e l’interesse di alcune società di A come ad esempio il Parma.

Serviranno, in ogni caso, rinforzi anche in altri ruoli (piace il 20enne Luis Hasa della Juventus, jolly con caratteristiche offensive) in un centrocampo, oltretutto, in cui andrà sciolto il nodo Segre. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 è in una fase di stallo e il numero 8 rosanero, intanto, ha attirato l’attenzione di un paio di club sia in A (Lecce) che in B (Pisa).

