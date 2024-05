Semifinale Playoff Serie B. Venezia-Palermo, come vederla in tv e in streaming

Il Palermo scenderà in campo venerdì 24 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Penzo” per affrontare il Venezia nella gara di ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B. Questa partita è cruciale per entrambe le squadre, poiché determinerà quale delle due accederà alla finale dei Playoff, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie A.

Come seguire la partita in TV e streaming

DAZN:

Smart TV: Basta accedere all’app DAZN nelle moderne smart TV.

Google Chromecast: Collegare il proprio cellulare al dispositivo televisivo tramite Google Chromecast.

Console per videogiochi: L’applicazione DAZN è disponibile anche sulle console per videogiochi.

Dispositivi mobili: La partita sarà disponibile in diretta sull’app DAZN presente su tablet e cellulari.

Sky:

Diretta TV: Sky trasmetterà le partite del Palermo nei propri canali in diretta TV durante la stagione.

Streaming: È possibile vedere le gare in streaming tramite le app di Sky Go o NOW TV, disponibili su tablet, cellulare e PC.