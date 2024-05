Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo: al via la vendita per il settore ospiti

I biglietti per la partita tra Venezia e Palermo, in programma venerdì 24 maggio alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, saranno in vendita sul circuito VivaTicket a partire dalle ore 12:00 di giovedì 23 maggio e fino alle ore 19.00 di giovedì 23 maggio, online su Venezia – VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket.

Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, la vendita dei tagliandi è esclusiva per i tifosi palermitani non residenti nella provincia di Palermo e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Palermo FC”, la SIAMOAQUILE CARD.

Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 25,00 + € 1,50 d.p e comprende anche il servizio di trasporto acqueo A/R dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio Pier Luigi Penzo.