Semifinale Playoff Serie B: Lucioni e Diakité entrano in diffida. Le decisioni del giudice sportivo

Al termine del match tra Palermo e Venezia, valido per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, il Giudice Sportivo si è espresso circa le ammende da deliberare nei confronti dei club, con una multa record ai danni del Palermo , e i nuovi calciatori entrati in diffida. Di seguito la nota:

“b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE BJARKASON Bjarki Steinn (Venezia) BUSIO Gianluca Cristi (Venezia) CANDELA Antonio (Venezia) LELLA Nunzio (Venezia) LUCIONI Fabio (Palermo) QUAGLIATA Giacomo (Cremonese) VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

DIAKITE Salim (Palermo) IDZES Jay Noah (Venezia) 166/507 c)

ALLENATORI AMMONITI PRIMA SANZIONE

VANOLI Paolo (Venezia) d) PREPARATORI ATLETICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ASCENZI Giampiero (Venezia): per avere, al 32° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale. Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano

