Semifinale Playoff Serie B: la carica di Desplanches in vista di Venezia-Palermo (FOTO)

Mancano poco più di tre ore al fischio d’inizio di Venezia-Palermo, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Dopo la sconfitta interna per 1 a 0, i rosanero dovranno vincere con almeno due gol di scarto per avere la meglio sugli uomini di Vanoli. Michele Mignani non potrà contare su Sebastiano Desplanches, il quale ha rimediato un infortunio nella gara di andata. Il portiere ex Vicenza, attraverso le storie Instagram, ha condiviso un post del Palermo per mostrare vicinanza ai suoi compagni di squadra:

Continue Reading