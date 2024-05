Semifinale Playoff Serie B. Al Barbera passa il Venezia 0-1: venerdì al Palermo servirà un’impresa

Termina 0-1 il match di andata delle semifinali playoff serie B tra Palermo e Venezia.

Primo tempo perlopiù equilibrato quello andato di scena al Barbera. Non si registrano grandi occasioni nè da una parte nè dall’altra. Tuttavia entrambe le squadre si sono date battaglia a colpi di cross in area e ripartenze. I rosanero più degli avversari hanno tenuto il pallino del gioco affacciandosi più volte in area di rigore avversaria. Al 37′ un presunto fallo di mano di Sverko in area fa protestare i rosanero, ma l’arbitro non assegna nulla. Sul finale un paio di interventi di Desplanche su altrettante conclusioni da parte del Venezia.

Ad inizio ripresa passa da Ranocchia un’azione importante: il numero 14 raccoglie palla in area e calcia direttamente in porta mancando però lo specchio. Al 61′ la gara viene sbloccata dal Venezia con Pierini che dalla distanza sforna un sinistro che beffa Desplanches. Da lì in poi la gara si fa nervosa tra crampi e perdite di tempo dei calciatori di Vanoli. Sul finale il Palermo ci prova a reagire e a cercare il gol che riporterebbe il risultato in parità senza però riuscirci. In pieno recupero il Venezia trova anche il raddoppio con Gytkjaer ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Rosanero sconfitti nella gara di andata, il sogno serie A adesso si complica.

Ecco la cronaca testuale live del match:

SECONDO TEMPO

90’+6′ – Il Venezia raddoppia con Gytkjaer ma la rete viene annullata per fuorigioco.

90’+1′ Desplanches riceve un retropassaggio e lo rilancia, in quell’occasione il portiere si fa male alla gamba ma non può essere sostituito per via dei cambi esauriti.

90′ – Sono 6 i minuti di recupero

90′ – Mignani butta in campo Di Francesco e rilevare Ranocchia.

89′ – Sempre Ranocchia dalla sinistra crossa in mezzo ma la palla sorvola l’area.

88′ – Ranocchia da posizione decentrata e molto lontana calcia verso la porta: Joronen non ha problemi a bloccarla.

83′ – Due cambi per Vanoli: fuori Pohjanpalo e Sverko; dentro Gytkaer e Dembelè

78′ – Insigne lancia in attacco in direzione Brunori: Joronen intercetta.

74′ – Cambio per il Venezia: Zampano e Oliveri rilevano Bjarkason e Pierini. Mignani manda dentro Insigne al posto di Gomes.

73′ – Punizione da posizione ghiotta per i rosanero. Sulla palla Ranocchia e Traoré: va il numero 14 alla battuta che spara alto.

72′ – Sverko atterra Brunori, calcio di punizione per il Palermo.

68′ – Doppio cambio per Mignani: Traoré e Di Mariano al posto Soleri e Lund.

65′ – Parapiglia davanti la panchina del Venezia per un pallone calciato con stizza da Diakitè verso Vanoli.

61′ – Gol Venezia! Pierini sblocca il match calciando un sinistro dalla distanza.

55′ – Segre ruba palla a centrocampo e si riversa in avanti: il numero 8 crossa ma la palla viene spinta in angolo.

52′ – Venezia pericoloso: Pierini scappa via da Graves e Lucioni e si ritrova da solo, bravo Marconi ad intervenire in scivolata e interrompere l’azione.

50′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Ranocchia batte e la palla arriva fino a Brunori che calcia male e Joronen intercetta.

49′ – Nervosismo in panchina al Venezia: Vanoli protesta con il guardalinee, l’arbitro lo ammonisce.

48′ – Occasione da gol per il Palermo: Ranocchia raccoglie palla in area e calcia di prima verso la porta, la conclusione termina fuori.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Finisce qui il primo tempo

45′ – Assegnato un solo minuto di recupero.

44′ – Per il Venezia ci pensa Candela a concludere in porta: Desplanches la blocca a terra.

43′ – Calcio d’angolo battuto da Ranocchia: la prende Andersen che mette fuori.

40′ – Venezia all’attacco: Tessmann dalla distanza conclude verso la porta, Desplanches vola e la blocca.

37′ – Sospetto tocco di braccio in area di Sverko, Brunori protesta ma l’arbitro non ha intenzione di intervenire.

35′ – Ottima fase difensiva quella di Ranocchia; il centrocampista fa a sportellate con gli avversari evitando un cross pericoloso. Si riparte da Desplanches.

33′ – Primo ammonito del match è Lucioni per un brutto fallo ai danni di un avversario. Per l’occasione viene espulso anche un componente della panchina del Venezia per proteste.

32′ – Brunori atterrato in area di rigore, Giua lascia proseguire l’azione.

28′ – Diakité da fuori area sferra un mancino verso la porta: Joronen la mette in angolo.

27′ – E’ ancora Ranocchia a crossa in mezza e questa volta trova la testa di Lucioni e spingere verso la porta; l’incornata del numero 5 finisce fuori.

26′ – Angolo battuto da Ranocchia: palla nel mezzo ma Idzes spazza via.

25′ – Palermo riversato in avanti in questi ultimi minuti: Ranocchia crossa dalla sinistra e la palla arriva a Soleri che batte di testa ma un difensore avversario la mette in angolo.

21′ – Andersen batte il calcio d’angolo, tocco basso per Busio che gli restituisce palla: Andersen mette in mezzo la Marco spazza.

20′ – Il Venezia si fa avanti con Pierini che entra in area e si conquista un calcio d’angolo con deviazione di Graves.

17′ – Brunori entra in area, tenta l’azione personale e di destro calcia: la palla viene respinta.

15′ – Gomes dal limite dell’area carica il tira ma un tocco sospetto lo fa finire giù: la palla arriva a Soleri che calcia girandosi ma la conclusione finisce in angolo.

14′ – Il Palermo parte in contropiede con Ranocchia: il centrocampista viene fermato in fallo laterale da Tessmann.

13′ – Desplanches blocca una palla messa in mezzo dal Venezia e fa ripartire l’azione. Diakité la lancia in avanti a caccia di Segre, ma il centrocampista non ci arriva.

10′ – Il Palermo prova ad affacciarsi in avanti; Diakité viene servito sulla destra, scambia con Segre ma il numero 8 commette fallo.

5′ – il Venezia conquista un calcio di punizione per fallo su Pierini. A batterlo è lo stesso numero 10 che mette in mezzo; la palla arriva dalle parti di Svoboda che svirgola verso la porta ma Desplanches la blocca.

2′ – Primi minuti di studio per entrambe le squadre in campo.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund (Dal 68′ Di Mariano), 4 Gomes (Dal 74′ Insigne), 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 14 Ranocchia, 15 Marconi, 23 Diakité, 27 Soleri (Dal 68′ Traoré). A disposizione: 22 Pigliacelli, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

VENEZIA: 1 Joronen, 4 Idzes, 6 Busio, 8 Tessmann, 10 Pierini (Dal 74′ Zampano), 19 Bjarkason (Dal 74′ Olivieri), 20 Pohjanpalo (Cap.), 27 Candela, 30 Svoboda, 33 Sverko, 38 Andersen. A disposizione: 12 Bertinato, 23 Grandi, 7 Zampano, 9 Gytkaer, 13 Modolo, 18 Jajalo, 21 Cheryshev, 24 Lella, 25 Dembelè, 31 Ullmann, 99 Olivieri. Allenatore: Vanoli.

ARBITRO: Giua (Olbia) AA1: Meli (Parma) AA2: Peretti (Verona) IV UFFICIALE: Prontera (Bologna) VAR: Aureliano (Bologna) AVAR: Paterna (Teramo).

MARCATORI: Pierini al 61′

NOTE: ammoniti Lucioni, Idzes, Bjarkason, Vanoli, Candela, Busio, Lella, Diakité